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«شاكر» يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

كتب:

سلامة عامر
01:28 م | الخميس 28 أبريل 2022
محمد شاكر - وزير الكهرباء

محمد شاكر - وزير الكهرباء

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، القرار رقم 83 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمدة 3 سنوات على النحو التالي:

مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

· المهندسة صباح محمد عبداللطيف مشالي، رئيسا لمجلس الإدارة.

· المهندس جمال عبدالناصر بدر، عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية.

· المهندس صلاح عز إسماعيل، عضوا متفرغا للمنطقة الجنوبية.

· المهندس خالد عبدالكريم حسن، عضوا متفرغا للدراسات والتصميمات.

· المحاسب هاني محمد إسماعيل، المهندس خالد عبدالكريم حسن، متفرغا للشؤون المالية والإدارية.

· المهندس احمد رأفت مغازي، عضوا من ذوي الخبرة.

· الدكتور سالم محمود الخضري، عضوا من ذوي الخبرة.

· الدكتور رباح يوسف علي، عضوا من ذوي الخبرة.

· المهندسة صوفي لبيب بسطا، عضوا من ذوي الخبرة.

· المحاسبة نشوى حسني بدير، عضوا من ذوي الخبرة.

· أحمد سمير عبداللطيف، عضوا ممثلا لوزارة المالية.

· السيد حسن محمد جمعة، عضوا ممثلا عن العاملين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.