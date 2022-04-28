«شاكر» يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتب:
سلامة عامر
01:28 م | الخميس 28 أبريل 2022
محمد شاكر - وزير الكهرباء
أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، القرار رقم 83 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمدة 3 سنوات على النحو التالي:
مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
· المهندسة صباح محمد عبداللطيف مشالي، رئيسا لمجلس الإدارة.
· المهندس جمال عبدالناصر بدر، عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية.
· المهندس صلاح عز إسماعيل، عضوا متفرغا للمنطقة الجنوبية.
· المهندس خالد عبدالكريم حسن، عضوا متفرغا للدراسات والتصميمات.
· المحاسب هاني محمد إسماعيل، المهندس خالد عبدالكريم حسن، متفرغا للشؤون المالية والإدارية.
· المهندس احمد رأفت مغازي، عضوا من ذوي الخبرة.
· الدكتور سالم محمود الخضري، عضوا من ذوي الخبرة.
· الدكتور رباح يوسف علي، عضوا من ذوي الخبرة.
· المهندسة صوفي لبيب بسطا، عضوا من ذوي الخبرة.
· المحاسبة نشوى حسني بدير، عضوا من ذوي الخبرة.
· أحمد سمير عبداللطيف، عضوا ممثلا لوزارة المالية.
· السيد حسن محمد جمعة، عضوا ممثلا عن العاملين.