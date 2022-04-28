«شاكر» يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، القرار رقم 83 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمدة 3 سنوات على النحو التالي:

مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

· المهندسة صباح محمد عبداللطيف مشالي، رئيسا لمجلس الإدارة.

· المهندس جمال عبدالناصر بدر، عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية.

· المهندس صلاح عز إسماعيل، عضوا متفرغا للمنطقة الجنوبية.

· المهندس خالد عبدالكريم حسن، عضوا متفرغا للدراسات والتصميمات.

· المحاسب هاني محمد إسماعيل، المهندس خالد عبدالكريم حسن، متفرغا للشؤون المالية والإدارية.

· المهندس احمد رأفت مغازي، عضوا من ذوي الخبرة.

· الدكتور سالم محمود الخضري، عضوا من ذوي الخبرة.

· الدكتور رباح يوسف علي، عضوا من ذوي الخبرة.

· المهندسة صوفي لبيب بسطا، عضوا من ذوي الخبرة.

· المحاسبة نشوى حسني بدير، عضوا من ذوي الخبرة.

· أحمد سمير عبداللطيف، عضوا ممثلا لوزارة المالية.

· السيد حسن محمد جمعة، عضوا ممثلا عن العاملين.