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تعيين اللواء سامح قته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية

كتب:

أحمد حسين صوان
05:05 م | الأحد 05 فبراير 2023
اللواء سامح قته

اللواء سامح قته

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم الأحد، على تعيين اللواء سامح قته العضو المنتدب ورئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.

نايل سات 301

وكان النايل سات أطلق في شهر يونيو الماضي، القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301، مساء اليوم الأربعاء، على متن الصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» الأمريكية.

معلومات عن نايل سات 301

يذكر أن نايل سات 301 يبلغ عمرة الافتراضي 15 عاما ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمريه في القمر الحالي نايل سات 201، بالإضافة إلى أنه تأجل إطلاقة الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر إطلاقه في بداية العام الحالي.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.