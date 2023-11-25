مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية (محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا استعمال قوة – خطف – مخدرات)، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية سرقة لوحات أثرية من ضريح أثري بالدقهلية بالاشتراك مع آخرين وأمكن ضبط باقي المتهمين وإعادة المسروقات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، إذ بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (رشاش – بندقية آلية – طبنجة – 14 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.