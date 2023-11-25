الهلال الأحمر المصري: استقبلنا 400 مصاب فلسطيني عبر معبر رفح حتى الآن

قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، إنَّ الجهود مستمرة وتجرى لمساندة أهالي القطاع فيما يمرون به، وذلك منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر، أي منذ بداية العدوان على غزة، مؤكداً أنه بعد مرور 49 يوماً تقريباً على الحرب، لا يزال الهلال الأحمر المصري يؤدي دوره بالتعاون المستمر والتنسيق مع كافة المؤسسات الموجودة على أراضي سيناء لإيصال المساعدات الإنسانية عبر مطار العريش الدولي إلى غزة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأصدقاء من جمعيات «الهلال» و«الصليب» حول العالم.

«زايد»: تعاون الهلال الأحمر المصري مع مؤسسات وطنية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف «زايد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الهلال الأحمر المصري يتعاون مع عدة مؤسسات وطنية، مثل «التحالف الوطني»، و«تحيا مصر»، و«حياة كريمة»، وكافة المؤسسات الأخرى، لافتاً إلى أن تصريحات الرئيس السيسي التي كشفت عن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة من خلال مصر، وتوازي تقريباً 20 ألف طن والمساعدات عبر مطار العريش الدولي أتت مما يزيد عن 30 دولة وأكثر من 10 منظمات وتقترب من 5 آلاف طن.

400 مصاب فلسطيني استقبلهم «الهلال الأحمر» من معبر رفح

وتابع رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، «المساعدات التي أتت من مصر تفوق بكثير حجم المساعدات التي دخلت من الدول الصديقة، والكثير من الجهد والتعب المبذولين لاستقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري بأعداد وصلت إلى ما يقرب من 400 مصاب وتم إيصالهم للمستشفيات المصرية، سواء في شمال سيناء أو خارجها، مثل الذين استقبلهم وزير الصحة في القاهرة».