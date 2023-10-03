عاجل.. أول رد من الأهلي على طلب رحيل محمد عبدالمنعم

تدخل مسؤولو النادي الأهلي لحسم مصير محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعدما تقدم اللاعب بعدد من العروض الخارجية للرحيل عن صفوف الفريق.

وعلم «الوطن سبورت» أن مسؤولي الأهلي أكدوا لمحمد عبدالمنعم أنهم لم يقفوا في طريقه، وسيجرى الموافقة على أي عرض يتناسب مع قدرات اللاعب ويليق بقيمة النادي.

كما حصل «عبدالمنعم» على وعد من مسؤولي الأهلي بتعديل عقده، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تمديده لمدة 5 سنوات مقبلة، ليتناسب راتب اللاعب مع نسبة مشاركاته مع الفريق الأحمر.

وطلب مسؤولو الأهلي من محمد عبدالمنعم غلق ملف الرحيل في الوقت الراهن والتركيز مع الفريق، على أن تناقش العروض المقدمة له في أقرب فترة قيد.