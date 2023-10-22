عاجل.. صدمة جديدة في الأهلي بسبب محمد عبدالمنعم

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، صدمة جديدة بشأن محمد عبدالمنعم، قبل مواجهة الإياب أمام سيمبا التنزاني، في المباراة المقرر لها بعد غدًا الثلاثاء.

وعلم «الوطن سبورت» أن هناك شكوك حتى الوقت الجاري حول لحاق محمد عبدالمنعم بمواجهة الإياب أمام سيمبا التنزاني بسبب إصابته في الكاحل والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الجزائر الودية.

مصير محمد عبدالمنعم من تشكيل الأهلي أمام سيمبا

ورغم تعافي محمد عبدالمنعم من إصابته واستطاعته في المشاركة بتدريبات الأهلي الجماعية إلا أن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد جاب الله أوصى بضرورة إراحة عبدالمنعم أمام سيمبا لعدم تجديد إصابته خاصة في ظل شكواه من إلتواء في الكاحل بجانب الكدمة التي تعرض لها وتسببت في تورم ساقه.

وتتوقف مشاركة محمد عبدالمنعم أمام سيمبا في يوم الثلاثاء على إمكانية رامي ربيعة في اللحاق بالمباراة إذ يعاني رامي ربيعة من شد عضلي خفيف إلا أن فرص ربيعة أكبر في اللحاق بالمباراة بجانب ياسر إبراهيم.

ويختتم الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الإثنين ومن المقرر حسم مصير عبدالمنعم وربيعة من قبل الجهاز الفني غدًا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري يصل إلى 30 ألف مشجع.