جامعة المنيا تعلن شروط المشاركة في مهرجان إبداع الموسم الـ12

أعلنت جامعة المنيا، فتح باب المشاركة في مسابقة مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر، والتي تنظمها الجامعة تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة.

وقال مصدر في جامعة المنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إنه سيتم تصعيد المشروع أو الابتكار أو الفكرة الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مسابقة لتمثيل الجامعة بمهرجان إبداع الموسم الثاني عشر، موضحا أن المسابقة تتضمن محورين رئيسيين هما: مسابقة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مسابقة الطاقة المتجددة، ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون الطالب أو الطالبة مقيدًا في العام الجامعي الحالي 2023-2024، ولا يزيد عمر المشارك عن 27 عامًا.

مراعاة مقومات الأمن وسهولة التطبيق

ويفضل أن يكون المشروع أو الابتكار أو التطبيق يخدم المجتمع المصري بصفة مباشرة، ويسهل تطبيقه، مع مراعاة مقومات الأمن والسلامة وسهولة التطبيق، ولن يلتفت إلى المشروعات المشاركة بدون نموذج أولي يعمل بكفاءة، بالإضافة إلى عرض إمكانية التنفيذ.

وآخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، وللجنة التحكيم الحق في رفض أي مقترح يخرج عن المجالات المحددة المذكورة، ولا يسمح بمشاركة الطالب أو الفريق في أكثر من مشروع نهائيًا، ويتم عرض الأعمال المشاركة بالمعرض مع تخصيص مكان لكل كلية بالقاعة.

شروط المشاركة بمهرجان إبداع الثاني عشر

- يقدم المتسابق مقترحًا علميًا عن المشروع أو الابتكار لا يزيد عن عدد صفحة واحدة شاملة الصور التوضيحية، ملف ورد ويكون على فلاش ميموري.

- لا يزيد عدد المتسابقين في الفريق الواحد للمشروع أو الابتكار أو التطبيق عن ثلاثة طلاب أو طالبات من طلاب الكلية.

- تشترك كل كلية بعدد مشروعين أو ابتكارين أو تطبيقين أو أفكار في كل مسابقة كحد أدنى.

- تحرير استمارة للطلاب المشاركين مستوفاة البيانات، معتمدة ومختومة من شئون طلاب الكلية.

- مقطع فيديو لا يزيد عن ثلاث دقائق، جودة عالية، يقدم الطالب المشارك نفسه وعرضًا مختصرًا للمشروع أو الابتكار أو التطبيق أو الفكرة، مع عرض النموذج الأولي، ويشرط أن يكون يعمل بكفاءة، بالإضافة إلى عرض إمكانية التنفيذ، ويكون على فلاش ميموري.

- تسليم استمارة تقديم للمشروع أو الابتكار أو التطبيق أو الفكرة مدعم بالصور التوضيحية، ملف ورد ويكون على فلاش ميموري.

- المحور الأول: الشركات الناشئة وريادة الأعمال، لابد من عرض (business plan) على اللجنة التحكيم مع النموذج الأولي للمشروع أو الابتكار أو التطبيق، ملف ورد ويكون على فلاش ميموري.

- المحور الثاني: الطاقة المتجددة، يجب أن يكون المشروع أو الابتكار أو التطبيق متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.