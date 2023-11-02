جامعة المنيا تمنع دخول الطلاب بالملابس الممزقة بداية من الأسبوع المقبل

أعلنت جامعة المنيا عن قرارها بمنع دخول الطلاب والطالبات الذين يرتدون بناطيل ممزقة وغير لائقة إلى الحرم الجامعي ابتداءً من الأسبوع المقبل، ووفقًا لصفحة كلية التربية النوعية في الجامعة على فيسبوك سيتم تنفيذ قرار منع دخول الذكور والإناث الذين يرتدون بناطيل ممزقة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الجامعة.

منع دخول الطلاب بالملابس الممزقة في جامعة المنيا

وفي وقت سابق عُقد اجتماع دوري لمجلس شؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، لمتابعة سير العملية التعليمية والقدرة المؤسسية، والتأكيد خلال الاجتماع على أهمية الجودة ومعاييرها ومؤشراتها فيما يتعلق بتطورات العملية التعليمية.

ضبط حركة الدخول إلى الحرم الجامعي

وشدد الدكتور فرحات على ضرورة إعداد البطاقات الجامعية للطلاب الجدد والقدامى بسرعة، وتسليمها بمجرد تأكيد سداد الرسوم الجامعية، بهدف ضبط حركة الدخول إلى الحرم الجامعي والحفاظ على النظام العام.

توزيع الطلاب على الشعب والتشعيب

وأكد رئيس جامعة المنيا أهمية استخدام الخدمات التفاعلية المتنوعة المتاحة على منصة التعليم الجامعية للطلاب، بما في ذلك المحاضرات النصية والمرئية والاختبارات التقييمية والفيديوهات المختلفة، إذ تتيح هذه الخدمات للطلاب التفاعل الإيجابي والاستفادة منها وفقًا لتطورات التعليم في الجامعات الحديثة، بما في ذلك سرعة النشر والمراجعة للمحتوى العلمي للكتب الجامعية الإلكترونية وفقًا لمعايير الجودة.

وتمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتوزيع الطلاب على الشعب والتشعيب في الكليات، استنادًا إلى احتياجات سوق العمل وضمان تلبية احتياجات جميع الشعب من الطلاب.