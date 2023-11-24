هل أيام الانتخابات إجازة رسمية؟.. «الحكومة» توضح

هل أيام الانتخابات إجازة رسمية؟ سؤال يشهد اهتمامًا كبيرًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انطللاقها في ديسمبر المقبل، وخلال السطور التالية تجيب «الوطن» هل يحصل القطاع الخاص والعام على إجازة، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء.

هل أيام الانتخابات إجازة رسمية؟

أفادت مصادر حكومية بأنّه لم يصدر قرار حتي الآن إذا كان أيام الانتخابات الرئاسية أجازة رسمية أم لا، وجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص سيعملان بكافة قواهما حتي الآن، مشيرة إلى أنّ الإجازة حتى الآن.

كما أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّها ستكون لمدة أسبوعين كاملين في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2023، وستمنح للمعلمين والطلاب في المدارس، بمناسبة الانتخابات الرئاسية لأنّ اللجان مقرر لها أن تكون في المدارس، التي بها لجان الانتخابات، عطفًا على إجازة نهاية الأسبوع الرسمية.

هل أيام الانتخابات إجازة رسمية؟.. «التعليم» يجيب

كما أضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الإجازة لمنح المعلمين والطلاب فرصة للاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024، وممارسة حقهم في التصويت، كما شددت على ضرورة تجهيز جميع المدارس التي ستتم داخلها عملية الاقتراع، والتنسيق في هذا الشأن مع المحافظ؛ للوصول إلى أعلى مستوى ممكن.