تكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار في محيط المقار الانتخابية ببورسعيد

شهد حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، تكثيف أعمال النظافة العامة حول محيط مقار لجان الانتخابات الرئاسية بنطاق الحي، والمقرر انطلاقها ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما أكدته سمر الموافي، رئيس حي الضواحي ببورسعيد.

تقليم الأشجار بمحيط لجان الانتخابات

وأوضحت رئيس حي الضواحي أن المعدات التابعة للحي وعمال إدارة تحسين البيئة قامت بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة تجمعات القمامة ومخلفات تقليم الأشجار داخل وحول محيط اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد إبراهيم علي محمد السيد وعدد من مقار اللجان الأخرى، وذلك في إطار استعدادات الحي لتجهيز مقار اللجان الانتخابية.

صيانة أعمدة الإنارة

من ناحية أخرى، أكدت رئيس حي الضواحي أن عمال إدارة الحدائق أنهت أعمال إزالة الهيش والحشائش وتقليم الأشجار داخل عدد من مقار اللجان الانتخابية، فيما واصلت إدارتا الصيانة والكهرباء بالحي، إصلاح وصيانة دورات المياه وأعمدة الإنارة العامة داخل وحول محيط اللجان الـ8 الواقعة داخل نطاق حي الضواحي.

كما أكدت تقديم كافة الدعم اللوجيستي للجان انتخابات الرئاسة قبل وأثناء عملية الانتخاب حتى تخرج بصورة حضارية ومشرفة، مشيرة إلى أنه سيتم الإشراف على استكمال تجهيز كافة اللجان الانتخابية وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتخرج الانتخابات بصورة حضارية ومشرفة.