استمرار مبادرة المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية في حي الضواحي ببورسعيد

استكمل حي الضواحي ببورسعيد اليوم مبادرة المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين بنطاق الحي.

وأعلنت سمر الموافى رئيس حي الضواحي عن متابعتها استمرار مبادرة المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من مناطق الحي تيسيرا على المواطنين.

وأوضحت رئيس حي الضواحي أنه جرى اليوم استمرار تواجد وتنقل منفذ السيارات المتحركة لبيع عدد من السلع الغذائية «الأرز وزيت الطعام» بعدد من مناطق الحي أمام مبنى مديرية التربية والتعليم وداخل السوق الرئيسي بمنطقة نفيسة القديمة وذلك في إطار جهود المحافظة وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

زجاجة الزيت بـ45 جنيها

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو بـ 200 جنيه وسعر زجاجة الزيت كيلو بـ 45 جنيها وسعر الأرز كيلو بـ 21 جنيها وسيتم عرض السلع بنفس الأسعار بالمنافذ المتحركة بكافة الأحياء للوصول للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

إقبال على شراء السلع الغذائية المخفضة

وأضافت رئيس حي الضواحي أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء هذه السلع التي تنفد بمجرد عرضها من خلال منفذ سياره متحرك داخل نطاق الحي، مشيرة إلى أنه سيتم تنقل منفذ السيارة المتحرك بعدد من مناطق الحي خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مناطق الحي وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإطلاق مبادرة «تخفيض الأسعار»، وفتح منافذ متعددة لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والتي أطلقها خلال عدة اجتماعات عقدها مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفواد بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.