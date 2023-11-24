وفاة إمام مسجد قبل أداء صلاة العشاء في المنوفية.. حسن الخاتمة

شيع المئات من أهالي قرية الراهب بمركز شبين الكوم في المنوفية، جنازة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح إمام مسجد سيدي محمد أبو ذكري، وذلك بعد الانتهاء من صلاة المغرب وأثناء الاستعداد لصلاة العشاء صعدت روحه إلى بارئها داخل المسجد.

وفد رفيع المستوى من الأوقاف في الجنازة

وحضر الجنازة في مسقط رأسه بمركز شبين الكوم، وفد رفيع المستوى من مسؤولي مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية وفق ما أكده الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف في المنوفية.

أوقاف شبين الكوم تنعي وفاة إمام مسجد توف أثناء العمل

وكانت إدارة أوقاف شبين الكوم بالمنوفية، قد نعت الإمام، في بيان جاء فيه: «نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ إبراهيم عبدالفتاح إمام مسجد محمد أبو ذكري بميت مسعود والذي وافته المنية أثناء عمله بمسجده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي مركز شبين الكوم، عقب وفاة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح، إمام وخطيب مسجد سيدي محمد أبو ذكري، حيث جرى تداول خبر وفاته على نطاق واسع.