«تموين المنوفية»: غلق 30 مخبزا للتلاعب بالموازين

شنت مديرية التموين بالمنوفية، حملات تموينية مكثفة على المخابز على مستوى المحافظة، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وغلق مخابز مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غلق مخابز في المنوفية للتلاعب في الأوزان

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن صدور قرار غلق أكثر من 30 مخبز على مستوى جميع المراكز والمدن بالمحافظة، خلال الشهر الجاري، في إطار الحملات المكبرة وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

تحرير مئات المحاضر التموينية في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التفتيش على المخابز خلال شهر نوفمبر أسفر عن تحرير مئات المحاضر للمخالفين للتعليمات الدورية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة أو التلاعب في أوزان الخبز أو تهريب الدقيق المدعم.

وشدد على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة على المخابز وتحرير مخالفات فورية، فضلا عن تلقي شكاوى المواطنين في مقر المديرية بشبين الكوم والإدارات المختلفة، والتأكيد على اتباع التعليمات الصادرة من وزارة التموين.