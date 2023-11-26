انطلاق أولمبياد الشباب في نسختها الـ7 بمشاركة 860 طالبة بالإسكندرية

نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي برئاسة الدكتورة سونيا دنيا، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، أولمبياد الشباب في نسختها السابعة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

مشاركة 860 طالبة

انطلقت فعاليات اليوم الأول لأولمبياد الفتاة الجامعية، النسخة السابعة، تحت شعار «من أجل صحة أفضل لطالبات مصر»، للعام الجامعي 2024/2023 بمعسكرات المدينة الشبابية بأبي قير خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 28 نوفمبر 2023، بمشاركة 860 طالبة يمثلون 32 جامعة مصرية إلى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

رفع معدلات اللياقة

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات رياضية تم من خلالها تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاث الأولى «بنين و بنات» في ألعاب، السباحة، كرة قدم، كرة طائرة، جمباز، كاراتيه، تنس طاولة، ألعاب قوى.

ويهدف المهرجان الرياضي إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، التعرف على طرق التحكيم وأساليب التنظيم، واستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم، إلى جانب الإسهام من خلال الرياضة في المحافظة على الأمن والسلم المجتمعي.

اكتشاف الأبطال

وأضافت الدكتورة صفاء الشريف، أن المهرجان يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوسيع مشاركة الجامعات في اكتشاف الابطال والموهوبين بكافة الألعاب الرياضية الوطنية.