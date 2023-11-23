«شباب الإسكندرية» تطلق مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، تبذل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، جهودًا كبيرة لإطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديها.

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دفع عجلة التنمية

‏وتقول وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ المديرية بصدد إطلاق عدة مبادرات نحو تعزيز المشاركة السياسية تستهدف كل فئات المجتمع، لحثها على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بجانب المساهمة في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع والتعريف بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية قدمًا نحو الازدهار والتطور، وخدمة الوطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

عقد جلسات نقاشية

وأضافت «الشريف» أنّ الهدف من هذه المبادرات، حث الأعمار كافة من شباب وفتيات وسيدات وكبار، على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، وسيجري عقد مؤتمر كبير يضم الفئات العمرية كافة، إذ إنّ الكتلة التصويتية في محافظة الإسكندرية، تقترب من 4 ملايين صوت انتخابي، كما سيتم عقد عدد من اللقاءات التثقيفية والجلسات النقاشية.