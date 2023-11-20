«شباب الإسكندرية» تنظم مهرجانا لأطفال «قادرون باختلاف».. شارك به 150 شخصا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في «الإدارة العامة للرياضة»، مهرجانًا للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن خطة النشاط الرياضي بمشاركة 150 شخصًا في مركز شباب النصر، بمشاركة الأندية والهيئات الرياضية والشبابية في الإسكندرية.

المهرجان يهدف إلى إدخال السعادة على الأطفال

وتقول وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ المديرية نظمت المهرجان لرسم البسمة وإدخال السعادة على الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ويجب الاهتمام بهم ورعايتهم، وتوفير كل السبل لإسعادهم ودمجهم بالمجتمع، وتساهم هذه المهرجانات والاحتفالات في جعلهم سعداء ويقضون أوقات ممتعة، مما يعطيهم الثقة بالنفس والتعايش مع المجتمع.

توسيع قاعدة الممارسين للرياضة

وأوضحت «الشريف» أنه جرى توزيع هدايا ووجبات على جميع المشاركين بالمهرجان، بحضور إسلام دياب، مدير عام الإدارة العامة للرياضة، وشيماء شعبان مدير إدارة البرامج بالإدارة العامة للرياضة، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكوين الشخصية المتكاملة وجعل الرياضة أسلوب حياه ودمج هذه الفئة بالمجتمع.