«الصحة العالمية»: فوز مصر بالجائزة البلاتينية في القيادة الرقمية يدعو للفخر

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ الابتكار والتميز الذي شهده القطاع الصحي في مصر جاء بفضل التعاون بين الهيئة والمسؤولين، لافتة إلى نجاح الهيئة على مدار السنوات الأربعة في النهوض بالعديد من الملفات الصحية، وأبرزها «الرقمنة الصحية» والتوجيه بكيفية تحسين السجلات الطبية والترميز والتوثيق وتغيير ثقافة الأطباء والتمريض والأشعة وتقنين المؤشرات.

فوز مصر بالجائزة البلاتينية في القيادة الرقمية على مستوى الوطن العربي

وأضافت «القصير»، خلال كلمتها بفعاليات «الملتقي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ فوز مصر بالجائزة البلاتينية في القيادة الرقمية على مستوى الوطن العربي لأول مرة متمثلة في الهيئة العامة، بجانب فوزها بمقعد في مجلس المحافظين لاتحاد المستشفيات العالمية يدعو للفخر، «نفتخر بوصول مصر إلى هذه المرحلة ليس على مستوى إقليم شرق المتوسط ولكن على مستوى أفريقيا كذلك».

مبدأ الرعاية الصحية القائم على القيمة

وتابعت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: «نهتم حاليًا بملف مبدأ الرعاية الصحية القائم على القيمة بالأدلة، ونسعد كمنظمة الصحة أن نكون شركاء أصليين في وضع أسس اقتصادات الصحة، بالتعاون مع وزارة الصحة في مصر»، مشيرًا إلى دراسة اقتصادات الصحة في مصر التي أشرفت عليها المنظمة، والتي تتميز بأنها على مستوى المحافظات متضمنة قائمة الأمراض الرئيسية للشعب المصري، ومتضمنة المنشآت الصحية للقطاع الخاص، والجميع شارك في هذه التجربة الرائدة.

ميثاق الحوكمة الإكلينيكية والتركيز على المفهوم الشامل لصحة الأسرة

واتطردت «تم توقيع 5 جهات على ميثاق للحوكمة الإكلينيكية والسريرية منذ سنوات، واليوم نرى التطبيق من خلال هيئة أعمال الرعاية الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد، وتعد ضمن النجاحات التي تم إحرازها خلال فترة قصيرة، بجانب التركيز على الطريق الصحي وعلى طب الصحة وليس طب العائلة، أو بمعنى أدق صحة الأسرة ذات المفهوم الأشمل».

وأشادت بنجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي، كمستشفى صديق للبيئة وخضراء، قائلة: «نواصل معكم اليوم الابتكار والابداع بثقل مؤسسي، كمنظمة الصحة العالمية».