وزيرة التضامن: أطفال غزة علموا العالم مبادئ الصمود في وجه العدوان

توجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتحية لصمود أطفال غزة الذي يواجهون عدوانًا إسرائيليًا غاشمًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال تعلم العالم أجمع مبادئ الصمود.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بالاحتفال باليوم العالمي للطفل تحت شعار «حلمنا حقنا.. صوت الطفل»، أن مصر تمضي فوق تحديات مركبة بعزيمة وقوة، وأشادت برؤية القيادة السياسية المصرية للتنمية والبناء، مشيرة أنها من أولى الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل، وعملت على تحقيق مبادئها من خلال جوانب عدة ابرنها التشريعي.

جهود وزارة التضامن في ملف حقوق الطفل

وأشارت «القباج» لجهود وزارة التضامن في ملف حقوق الطفل وجاءت على النحو التالي:

6.8 مليون طفل يستفدون ببرنامج تكافل وكرامة ومجانية التعليم.

توفير دعم كرامة النقدي لـ 137 ألف طالب من ذوي الهمم.

1200 حضانة بناءها وتطويرها بإجمالي 27 ألف حضانة.

78 الف طفل وام يتلقون الرعاية الصحية والغذائية.

إطلاق منهج التربية الإيجابية تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي.

تعديلات دستورية لإعلاء العدالة.