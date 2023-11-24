رئيس وزراء بلجيكا: نشكر مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال رئيس الوزراء البلجيكي، أليكسندر دي كرو، إن تدمير قطاع غزة ليس مقبولا، وبلجيكا ترفض تدمير أي مجتمع بالطريقة التي تحدث الآن، ولدينا برامج غذائية والعديد من الأطنان الغذائية التي تُسلم لشعب غزة الآن فنحن نتحدث عن المياه والوقود والأدوية وأشكال أخرى من الاحتياجات الأساسية، فليس لدينا أن نضيعه قبل إرساء وقف إطلاق نار كامل.

وأضاف، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية على الهواء: «علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا لإيصال هذه المساعدات من الناحية الأخرى من الحدود، وتبذل مصر كل ما في وسعها».

ووجه الشكر للإدارة السياسية المصرية على جهودها في هذا الصدد لإدخال المساعدات الإغاثية، قائلا: «نحن نرسل الأدوية والأدوات الصحية ولدينا المزيد من المساعدات ستأتي على مدار الأيام المقبلة».

وواصل: «لدينا رسالة مهمة نعطيها هنا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، فليس هناك حل عسكري لهذه الأزمة ويجب أن يتحدث الناس إلى بعضهم البعض، فالحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن، علينا إيقاف المستوطنات في الضفة الغربية وقتل المدنيين وعلينا احترام القانون الدولي الإنساني وضمان أن الأطراف جميعها تلتزم بالمعايير والقواعد».