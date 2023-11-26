جامعة القناة: مسابقة حافز الابتكار تساعد في وصول مشروعات الطلاب إلى الأسواق

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن مسابقة حافز الابتكار، التي أطلقها وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، تحفز الطلاب في مختلف التخصصات العلمية، للوصول بمشاريعهم إلى الأسواق.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، في بيان صحفي، أن المسابقة تستهدف من لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر، مناشدا الطلاب بالمشاركة في فعاليات المسابقة، لافتاً إلى الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين.

1.5 مليون جنيه دعم مالي للمشروعات

وقال الدكتور ناصر مندور إن الدعم المالي للمشاريع يصل إلى 1.5 مليون جنيه، مع توفير برامج تدريبية متنوعة، إلى جانب تنظيم جلسات توجيه وإرشاد لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، كما تتيح المسابقة فرصة للمشاركة في مسابقات دولية.

شروط الاشتراك في المسابقة

وأشار إلى أنه يشترط في الطالب المتقدم للمسابقة أن يكون مبتكرًا، ويمتلك مشروعًا مميزًا أو فكرة مميزة، يفيد بها بلده، ويخدم بها مجال معين من المجالات التنموية فيما حددت وزارة التربية والتعليم رابط للمشاركة في المسابقة من هنا.

وأكد أنه في إطار حرص صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.