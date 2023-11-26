أسقف سيدني يوضح طقوس صوم الميلاد

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد، اليوم الأحد، بعد أطول فترة إفطار للأقباط، لذلك يكتسب هذا الصوم مكانة لديهم ويعرف بالصوم المحبوب.

طقوس صوم الميلاد

وحول طقس الكنيسة خلال فترة الصوم قال الأنبا دانييل، أسقف سيدني، عبر صفحته على «فيسبوك»، يؤدي الطقس بالألحان السنوية، حيث تبدأ ألحان طقس شهر كيهك المبارك (أول كيهك) يوم الاثنين 11 ديسمبر، وتقال قسمة صوم الميلاد، تقال لأنك أتيت (جي آك إى) في أيام الصوم، ولأنك قمت (جي آك طونك) في آحاد شهر هاتور، وجملة ختام الصلوات الجماعية طوال أيام الصوم «بي ميسي إيفول خين إفيوت، خاجؤو إن ني إي أون تيرو ( المولود من الآب قبل كل الدهور).

صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية

ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية إذ تسمح فيه الكنيسة بأكل السمك للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني، ويتناول الأقباط فيه الأطعمة النباتية، ويمتنعون تمامًا عن أكل اللحوم، ويسمح فيه بأكل السمك كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

ويخلل صوم الميلاد شهر كيهك هذا الشهر والذي تخصصه الكنيسة القبطية لتمجيد السيدة العذراء مريم، ويحتل هذا الشهر مكانة خاصة في طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فرتبت فيه الكنيسة الصلوات والتسبيحات وحتى تسبحة نصف الليل، وهي صلوات خاصة بهذا الشهر فقط.