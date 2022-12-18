«أسقف سيدني» يفتتح كنيسة جديدة في ملبورن

افتتح دانييل، أسقف سيدني، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس «أبي سيفين بمنطقة مليتون التابعة لإيبارشية ملبورن.

كنيسة جديدة ببنسلفانيا

وحضر الافتتاح القس ديفيد كامل كاهن الكنيسة وعدد من الآباء كهنة إيبارشية ملبورن.

وفي وقت سابق، وقع الأنبا كاراس، أسقف إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند وويست ڤرچينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، عقد شراء مبنى كنيسة القديسة دميانة الكائنة في مدينة سكرانتون في بنسلفانيا.

خدمة الأقباط في الخارج

وتتولى الكنيسة شراء وافتتاح كنائس في الخارج لخدمة أسر الأقباط المقيمين في بنسلفانيا وطلاب الجامعات والشباب من الفئات العمرية المختلفة الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية، متابعة أنَّه ستكون لخدمة أجيال عديدة من الشباب والأقباط المقيمين هناك.

وفي سياق متصل، زار الأنبا جوزيف، الأسقف العام بإفريقيا الاثنين الماضي، دير القديسين مارمرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا.

وعقد جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير وألقى عليهم كلمة حملت عنوان «الضيقات والتجارب في حياة الرهبنة وكيفية التعامل معها».