تفاصيل أعلى شهادة ادخار من بنك التعمير والإسكان.. عائد يصل إلى 20%

يتيح بنك التعمير والإسكان عدداً من الشهادات الإدخارية حيث تعتبر شهادة Luxury الأعلي داخل البنك وذلك من ناحية سعر الفائدة، في ظل أن كافة البنوك المصرية توفر لعملائها الفترة الحالية برامج إدخارية تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل بنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة Luxury داخل بنك التعمير والإسكان والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة

- يمكن لجميع الأفراد الحصول على الشهادة.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- ويصل الحد الأدني لشراء الشهادة إلى 10000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

- تصدر الشهادة بالجنيه المصري.

- وبالنسبة للعائد يكون ثابتاً طوال مدة الشهادة.

- كما تصل نسبة العائد إلى 20% سنوياً.

- فيما يبلغ سعر الفائدة شهرياً 18.5%.

- يتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبتة في عدم التجديد.

شروط الاسترداد

- ويحق للعميل استرداد قيمة الشهادة المشتراة وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ الشهادة داخل بنك التعمير والإسكان.