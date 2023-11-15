بنك التعمير والإسكان: قروض التمويل العقاري تتجاوز 12 مليار جنيه وصافي الأرباح 4.4 مليار

تمكن بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة من تحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائي في نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح لتسجل 4.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.753مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.666مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 152% خلال التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2023.

معدلات نمو استثنائية

وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، في بيان، عن فخره بمواصلة البنك تحقيق أداء قوي ومعدلات نمو استثنائية خلال التسعة أشهر الأولى من عام2023، مؤكداً إن ما حققه البنك من نتائج أعمال في تلك الظروف الراهنة يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية لتلبية احتياجات السوق المصرفي المصري، إذ ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 100% لتصل إلى8.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 152% لتسجل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

أضاف غانم أن مصرفه يتبنى استراتيجية توسعية طموحة تضع العملاء على رأس أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية لتحقيق خطته الهادفة نحو التوسع والنمو، مما أثمر بدوره عن مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 118 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 14% ، مقارنة بنهاية العام السابق، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 42,858 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12,3% مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات حيث بلغت 18,815 مليار جنيه بنمو قدره 1,85 مليار جنيه وبنسبة نمو 11% ، كما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 11,831 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,7 مليار جنيه وبنسبة نمو 17%، بينما سجلت محفظة قروض التمويل العقاري مبلغ 12,212 مليار جنيه بنسبة نمو10 %، كما ارتفع هامش صافى الدخل من العائد إلى 10,5 % مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ودائع العملاء

وفي هذا السياق، أكد غانم على مواصلة البنك جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، حيث سجل زيادة في ودائع العملاء بنسبة 6,7% لتصل إلى95,5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام2023، مدفوعة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 65,7% وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، فقد قام البنك بتشجيع العملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، مما أثمر عن ارتفاع إجمالي شهادات الادخار ليصل النمو إلى 1,27 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12,3%، كما ارتفع إجمالي الودائع من حسابات التوفير ليصل النمو إلى 607 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 8,1% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، مما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك.