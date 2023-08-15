كل ما تريد معرفته عن شهادة «Luxury».. أعلى عائد في بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة «Luxury» الثلاثية، التي تعتبر أعلى شهادات الادخار في البنك، ومدتها 3 سنوات، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.

وتتميز الشهادة الثلاثية Luxury من بنك التعمير والإسكان، بالعائد المرتفع، والثابت طوال المدة، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي من شراء الشهادة ويتم تجديدها تلقائيًا في حال لم يخبر العميل البنك بأنه لا يرغب في ذلك.

تفاصيل سعر العائد على الشهادة الثلاثية Luxury

وبالنسبة للحد الأدنى لشراء الشهادة يكون 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، وسعر العائد على الشهادة الثلاثية «Luxury»، بـ18.5% شهريًا، و20% سنويًا.

سعر الاسترداد على شهادة بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لسعر الاسترداد، يمكن الاسترداد ولكن بعد مرور 6 أشهر على شراء الشهادة فيما يتم خصم نسبة حسب تعليمات بنك التعمير والإسكان إذ يكون 11% من بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى و10.5% في السنة الثانية، و10% السنة الثالثة.