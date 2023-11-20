تفاصيل الشهادة الماسية من بنك التعمير والإسكان.. عائد يصل إلى 19.75%

أعلن بنك التعمير والإسكان توفير شهادة إدخارية للمواطنين تسمي «الماسية» يمكن الأفراد الحصول عليها فيما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات كما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه ومضاعفات 100 ألف جنيه، فيما يكون العائد الخاص بالشهادة ثابتا طوال مدة الشهادة.

تفاصيل الشهادة الماسية

كما يتم احتساب العائد الخاص بالشهادة من تاريخ اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائياً وذلك في حالة عدم تبليغ العميل برغبتة في عدم التجديد فيما يبلغ سعر العائد 19.75%، ويمكن للعميل الحصول عليه بشكل شهري كما يجوز الحصول على تسهيلات بضمان الشهادات، وفقا لسياسة بنك التعمير والإسكان.

شروط الاسترداد

وبالنسبة لشروط الاستراد في بنك التعمير والإسكان يمكن للمواطن استراداد قيمة الشهادة المشتراة وذلك يعد مرور 7 أشهر من تاريخ الشراء واذا تم الاستراد بعد مضي 6 أشهر وحتي السنة الأولي يتم خصم 12% وفي حالة الاسترداد في السنة الثانية يتم خصم 11.5% والسنة الثالثة 11%.