انطلاق اللقاء الخامس للبناء الثقافي لأئمة «أوقاف القليوبية»

أطلق الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، فعاليات اللقاء الخامس للبناء الثقافي للأئمة، وذلك بمشاركة أكثر من 200 إمام، بنادي بهتيم الرياضي، بحضور اللواء أحمد أنور، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور مصطفى الهلباوي الأستاذ بجامعة الأزهر، والمستشار سمير الزهار رئيس مجلس إدارة نادي بهتيم الرياضي.

مبادرة البناء الثقافي

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في بيان له، أن اللقاء يأتي في إطار مبادرة البناء الثقافي للوقوف على ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة السابقة من أعمال ومشروعات ومبادرات وإنجازات.

طريق الإدراك الحقيقي

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الوعي والعلم هما طريق الإدراك الحقيقي ومعرفة الواقع، ودونهما يعيش الناس في فوضى معلوماتية وشائعات وأكاذيب لا نهاية لها، وهو ما يجعل جماعات الشر وخونة الدين والوطن في سعادة وراحة، حيث تروج بضاعتهم وتنتشر الفتن المنبثقة عنهم في ظل غياب الوعي والعلم وإدراك الواقع.

فيما أشار اللواء أحمد أنور، رئيس حي شرق شبرا، إلى جهود الدولة المصرية في المشروعات القومية والبنية التحتية وتشييد الطرق وخلق مجتمعات عمرانية ومدن جديدة في سائر أماكن ومحافظات الجمهورية.

بينما أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، التعاون التام بين الشباب والرياضة والأوقاف بالقليوبية في جميع الفعاليات الثقافية والدينية والتوعوية بجميع مراكز الشباب والنوادي الرياضية بالقليوبية.

كما أكد الدكتور مصطفى الهلباوي الأستاذ بجامعة الأزهر، أن حماية الأوطان والدفاع عنها من أهم المقاصد الشرعية وأن واجب الوقت هو التكاتف والترابط والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على إنجازات الدولة المصرية وما قامت به من جهود وصيانة للدماء والأرواح التي جادت بنفسها لحماية هذا الوطن