بعد مجازاة 3 أئمة.. أوقاف القليوبية: مسافة واحدة بين المرشحين

أكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، أن المديرية تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين لانتخابات مجلس النواب، محذراً من استخدام المساجد أو الأئمة والعاملين في الدعاية الانتخابية، حفاظاً على هيبة الإمام ومكانته، ودفعاً للزج بالمساجد أو العاملين بها في أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصاً على عدم استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية.

وأكد وكيل أوقاف القليوبية، في تصريحات اليوم السبت، على خلفية وقف مدير إدارة أوقاف طوخ، ونقل اثنين من الأئمة، بسبب تورطهم في أعمال دعاية انتخابية لأحد المرشحين، والتواجد في مؤتمر انتخابي، ومصاحبة أحد النواب في صلاة الجمعة بطوخ، وسط غضب الأهالي، على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أو الدعاية لأي مرشح، تحت أي ظرف من الظروف وبأي صورة من الصور، وألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية، بأي صورة من الصور، وحذر من أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية.

وشدد "أبو السعود" على أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم في العملية الانتخابية، أئمة أو غيرهم، باعتبارها "استحقاق دستوري وواجب وطني نحث بشدة على أدائه".

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إعفاء مدير إدارة أوقاف طوخ، ونقل إمامين بأوقاف القليوبية خارج المحافظة، للخروج عن المقتضى الوظيفي، والمشاركة في الانتخابات.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف القليوبية، وما تم من مخالفة، قررت الأوقاف إعفاء الشيخ "الهادي السيد سند عبد السلام"، مدير إدارة أوقاف طوخ من عمله وعودته إماماً، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقل الشيخ "حسام إبراهيم محمد عبد الباسط"، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية، إلى محافظة الإسكندرية، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقل الشيخ "محمد حمدي السيد حسن"، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية، إلى محافظة شمال سيناء، وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، بالمشاركة في أحد المؤتمرات الانتخابية لأحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقليوبية، مع استكمال التحقيق معهم بديوان عام الوزارة.