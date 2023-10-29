وثيقة تضامن لدعم غزة من «أئمة القليوبية» المشاركين في مبادرة البناء الثقافي

أرسل المشاركون في لقاء البناء الثقافي للأئمة بالقليوبية، وثيقة تضامن وتأييد لكل ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وسائل لحماية الأمن القومي المصري، رافضين أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه حتى لا تضيع القضية الفلسطينية داعين الله أن يحفظ مصر ويجعلها أمناً أماناً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأوضح بيان مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية شارك في فعاليات مبادرة مديرية الأوقاف بالقليوبية تحت عنوان «البناء الثقافي للأئمة» والذي تم تنفيذه بنادي القناطر الخيرية بحضور فضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود عبدالله عبدالرحمن عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

أهمية البناء الثقافي والوعي للجميع

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن ما تقوم به وزارة الأوقاف وأوقاف القليوبية في مواكبة الخطاب الديني للأحداث الجارية حيث تناولت سلسلة الخطب السابقة موضوعات الوعي الرشيد والدفاع عن الأوطان والأرض والعرض.

دور القيادة المصرية الواعية

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالحديث عن مكانة مصر التاريخية وكيف كانت الصخرة التي تحطم عليها رغبة كل محتل، مشيدًا بدور القيادة المصرية الواعية في الحفاظ على الوطن بدرجة عالية من الوعى والحكمة والصلابة وهو ماشهدت به جميع المحافل الدولية.

وأشار الصبروط إلى أن المشاريع التي تمت في مجال الشباب والرياضة لم تترك قرية إلا وكانت فيها حاضرة في صورة لما تشهدها الدولة قبل ذلك.

وعلى جانب آخر تطرق الدكتور محمود عبدالله، عميد كلية أصول الدين مثمناً دور الفعاليات الثقافية والدينية والنشاط التثقيفي للطفل والأسابيع الدعوية والندوات واللقاءات الفكرية في ظهور وحضور غير مسبوق لوزارة الأوقاف، شارحا أيضاً أنه لا دين بلا وطن وأن حماية الأوطان من أهم مقاصد الأديان.