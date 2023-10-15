أئمة «أوقاف القليوبية»: «حياة كريمة» ترتقي بالدولة إلى مكانتها اللائقة

انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف القليوبية بمركز شباب الأحراز اليوم، بحضور الدكتورمحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور أحمد عبد الله قرشي أستاذ التفسير وعلوم القرآن، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وجمع من السادة الأئمة والواعظات.

«حياة كريمة» يرتقي بالدولة المصرية إلى مكانتها

وخلال اللقاء رحب الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية بالسادة الحضور، متمنيًا أن يعمل الجميع على إبراز الصورة الحضارية المشرفة التي أصبحت عليها الجمهورية الجديدة بإنجازاتها المتعددة والمتنوعة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على الدور البارز الذي تقوم به وزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتوعية، والفهم الصحيح، والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، وبث روح التعاون بين أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بما تقوم به الدولة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.

وبعد اللقاء الثقافي توجه الأئمة والواعظات في زيارة للمجمع الخيري بمدينة شبين القناطر، وتم خلال الزيارة تفقد مشروعات «حياة كريمة»، والوقوف على حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على أرض الواقع، وسعيها المستمر للتخفيف عن كاهل المواطنين في الريف ضمن قرى «حياة كريمة».

وأشاد أئمة الأوقاف بما شاهدوه من إنجازات مؤكدين أن مشروع «حياة كريمة» ذو رؤية ويرتقي بالدولة المصرية إلى مكانتها التي تليق بها، وفي ختام اللقاء تم عقد المقرأة النموذجية بمركز شباب الأحراز.