«الرعاية الصحية.. تحديات وإنجازات» في ندوة غدا بجامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تستضيف غدا الاثنين ندوة بعنوان الرعاية الصحية تحديات وإنجازات ضمن مبادرة «وطن أمن لمستقبل أفضل» التي تنظمها الجامعة خلال الفترة الحالية.

وأضاف رئيس جامعة القناة في بيان، أن الندوة ضيفها اللواء طبيب مجدي أمين مبارك رئيس شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، والدكتور أحمد أنور عبد الغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

مندور: الندوة تناقش مستقبل الوضع الصحي

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الندوة تقام الجلسة بقاعة الاحتفالات الكبرى في تمام الساعة 11 ظهراً، بحضور عدد من الأطباء والقيادات الصحية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية.

وتناقش الندوة مستقبل الوضع الصحي في مصر بالتزامن مع الخطوات الجادة التي تنتهجها القيادة السياسة في تطوير المستشفيات وإطلاق مشروع لتأمين الصحي الشامل.

وكانت قد دشنت جامعة قناة السويس في 14 نوفمبر الجاري مبادرة «وطن أمن لمستقبل أفضل»، تستهدف زيادة وعي الطلاب وشباب الجامعة بالمستجدات والأحداث الموجودة علي الساحة في شتي المجالات.

وقال رئيس الجامعة في ندوة سابقة إن مصر تمر بأصعب الفترات عبر تاريخنا القديم والحديث، مشيرا إلى أن الشر دائما يأتي، ودوماً ينكسر في مصر على مر التاريخ مشيرا إلى أن هدف سلسلة الحوارات هو زيادة وعي الشباب وطلاب الجامعة بشكل دوري.