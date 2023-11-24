إزالة 15 إعلانا غير مرخص ورفع التعديات في حملة بالمنصورة

قاد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لإزالة المخالفات في شوارع وميادين المدينة الرئيسية، ورفع التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير والمرور.

إزالة الإعلانات غير المرخصة

وأسفرت الحملة عن إزالة 15 إعلانا عشوائيا جرى تعليقها دون ترخيص في نطاق المدينة، وشارك في الحملة قسم الإعلانات برئاسة المركز وقسم الكهرباء والإنارة العامة ومدير الإعلانات، بمعاونة الورشة الصناعية وقسم الإنارة العامة، واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق المدينة، لإزالة كافة الإشغالات والتعديات وتيسير حركة المرور ومنع التكدس والاختناق المروري بسبب التعديات في إطار القانون.

الحفاظ على مظهر المدينة

وأكد رئيس حي شرق أن الحملة تتم بصفة مستمرة ومفاجئة للحفاظ على مظهر المدينة الجمالي ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومن أجل الحفاظ على الصورة البصرية للمدينة وتحسينها وتلبية احتياجات المواطنين.