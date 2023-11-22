إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد في الدقهلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وجرى إزالة 3 حالات تعد في نطاق المدينة.

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

أكد متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، شن حملات مكبرة في الفترتين الصباحية والمسائية بصفة مستمرة ودورية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وتم رصد 3 حالات تعد في نطاق المدينة وتم إزالتها بالكامل في المهد وإعادة الشيء لأصله كما كان.

التصدي بكل حسم وحزم لإزالة التعديات على الأراضي

وشدد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، على استمرار الحملات والتصدي بكل حسم وحزم وتأكيد هيبة الدولة المصرية من خلال الإزالات الفورية للمخالفات وإعادة حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الخضراء من التصحر.