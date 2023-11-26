رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أحمد الطاهري: الإعلام الغربي وضع قطاع غزة في كفة وإسرائيل في كفة بدون إنصاف

كتب:

يسرا البسيوني
08:18 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
أحمد الطاهري

أحمد الطاهري

قال أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الوضع في روسيا وأوكرانيا يختلف عما يحدث في غزة، حيث إننا أمام جيوش نظامية وحدود دول.

«الطاهري»: العدوان مر بأكثر من مرحلة فتعدى مرحلة الانحياز إلى المشاركة في العدوان

وأضاف الطاهري، في كلمته بمنتدى مصر للإعلام المنعقد تحت عنوان «تحت القصف.. الإعلام وسؤال المهنية»، فيما يخص القضية الفلسطينية، فالإعلام الغربي أراد أن يبدأ التاريخ يوم 7 أكتوبر وكأنه قبل ذلك لم يكن هناك تاريخ، واعتبروه الحرب بين إسرائيل وحماس وليس العدوان الإسرائيلي على غزة وأن ما يحدث نتيجة الاستيطان والاعتقال والعدوان السابق والمساواة بين الأمرين مغلوط.

واستكمل الطاهري: «العدوان مر بأكثر من مرحلة فتعدى مرحلة الانحياز إلى المشاركة في العدوان، واستخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا، و17 ألف روح زهقت وغالبية الضحايا من الأطفال والنساء».

الطاهري: هناك صدمة كبرى من بعض الإعلام العربي بسبب التبرير للسردية الإسرائيلية

وتابع: «أنه تم وضع قطاع غزة في كفة وإسرائيل في كفة وهذا ليس إنصاف، وهناك صدمة كبرى من بعض الإعلام العربي بسبب التبرير للسردية الإسرائيلية وكل له الحق في وضع سياسته التحريرية».

ووجَّه الطاهري الانتقاد لبعض القنوات العربية فى التغطية قائلا: «هل هذا يحتاج إلى تفكير من بعض القنوات العربية أنها هل هي حرب ولا عدوان وهل هو جيش الاحتلال ولا الجيش الإسرائيلي».

اقرأ المزيد:

«مستقبل وطن» الشرقية: الإعلام العربي يقدم ملحمة وطنية على أرض فلسطين

«مستقبل الإعلام العربي» في دبي

نادي دبي للصحافة يعلن فتح باب التسجيل لمنتدى الإعلام العربي 2023

انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ18 بعنوان «مستقبل الإعلام»

الإعلام العربي والعالمي يسلط الضوء على حوار البرهان مع «القاهرة الإخبارية»

كرم جبر: الألعاب الإلكترونية تعد أبرز التحديات التي تواجه الإعلام العربي
بقلم يسرا البسيوني