أحمد الطاهري: الإعلام الغربي وضع قطاع غزة في كفة وإسرائيل في كفة بدون إنصاف

قال أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الوضع في روسيا وأوكرانيا يختلف عما يحدث في غزة، حيث إننا أمام جيوش نظامية وحدود دول.

«الطاهري»: العدوان مر بأكثر من مرحلة فتعدى مرحلة الانحياز إلى المشاركة في العدوان

وأضاف الطاهري، في كلمته بمنتدى مصر للإعلام المنعقد تحت عنوان «تحت القصف.. الإعلام وسؤال المهنية»، فيما يخص القضية الفلسطينية، فالإعلام الغربي أراد أن يبدأ التاريخ يوم 7 أكتوبر وكأنه قبل ذلك لم يكن هناك تاريخ، واعتبروه الحرب بين إسرائيل وحماس وليس العدوان الإسرائيلي على غزة وأن ما يحدث نتيجة الاستيطان والاعتقال والعدوان السابق والمساواة بين الأمرين مغلوط.

واستكمل الطاهري: «العدوان مر بأكثر من مرحلة فتعدى مرحلة الانحياز إلى المشاركة في العدوان، واستخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا، و17 ألف روح زهقت وغالبية الضحايا من الأطفال والنساء».

الطاهري: هناك صدمة كبرى من بعض الإعلام العربي بسبب التبرير للسردية الإسرائيلية

وتابع: «أنه تم وضع قطاع غزة في كفة وإسرائيل في كفة وهذا ليس إنصاف، وهناك صدمة كبرى من بعض الإعلام العربي بسبب التبرير للسردية الإسرائيلية وكل له الحق في وضع سياسته التحريرية».

ووجَّه الطاهري الانتقاد لبعض القنوات العربية فى التغطية قائلا: «هل هذا يحتاج إلى تفكير من بعض القنوات العربية أنها هل هي حرب ولا عدوان وهل هو جيش الاحتلال ولا الجيش الإسرائيلي».