ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أقراص ومواد مخدرة قبل ترويجها بـ4 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 6 عناصر اجرامية، بحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، قبل ترويجها بأربع محافظات.

وكان قطاع الأمن العام، قد تمكن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمختلف مديريات الأمن، عن ضبط عاطلين " لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جراما، وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبشواي بالفيوم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، وكمية من مخدري الهيروين، والهيدرو، و1000 قرص لعقار الترامادول المخدر وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

كما تمكن من ضبط عاطلين، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، و19500 علبة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة"، وكذلك ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العريش بشمال سيناء، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.