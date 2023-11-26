بابا الفاتيكان يعلن إصابته بالتهاب رئوي

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إصابته بالتهاب رئوي، مؤكدا خططه للسفر إلى مدينة دبي في الأول من ديسمبر المقبل، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وقال في خطابه التقليدي، إنه اليوم لا يستطيع التحدث من نافذة القصر الرسولي لأنه مصاب بالتهاب رئوي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية للكرسي الرسولي، إن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، بسبب المرض، لن يظهر في ساحة «القديس بطرس» وسيلقي خطبته عبر الفيديو من الكنيسة الصغيرة في مقر إقامته.

وذكر موقع «الفاتيكان نيوز»، إن بسبب حالة انفلونزا طفيفة تلا البابا فرنسيس ظهر اليوم، صلاة التبشير الملائكي من كابلة بيت «القديسة مرتا» بالفاتيكان