بابا الفاتيكان: من أجل الله أوقفوا إطلاق النار في غزة

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد «من أجل الله أوقفوا الحرب»، داعيا لإنهاء الحرب وتجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

الوضع خطير في غزة

وأشار بابا الفاتيكان وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد)، إلى أنه ما زال يفكر في الوضع الخطير للغاية في فلسطين وإسرائيل حيث فقد الكثير من الناس حياتهم، قائلا: «أتوسل إليكم أن تتوقفوا، أوقفوا إطلاق النار».

وأعرب عن أمله في متابعة كل السبل لمنع اتساع نطاق الصراع، مطالبا بمساعدة الجرحى ووصول المساعدات إلى سكان غزة لما يشكله الوضع الإنساني من خطورة بالغة.

مناشدة وقف إطلاق النار

وناشد بابا الفاتيكان بإطلاق الرهائن على الفور وفيهم أطفال كثيرون ليعودوا إلى أهلهم، على حد قوله.

وأضاف: «دعونا نفكر بجميع الأطفال المحاصرين بهذه الحرب وفي أوكرانيا وصراعات أخرى، بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم».

تعازي في ضحايا زلزال نيبال

واختتم بابا الفاتيكان بإعرابه عن تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال ليلة الجمعة، كما دم تعازيه لضحايا العواصف العنيفة والفيضانات في أوروبا بما في ذلك إيطاليا.