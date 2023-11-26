تكثيف حملات التوعية بالمضادات الحيوية في الشرقية

قامت فرق مركز المعلومات الدوائية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، تحت إشراف الدكتورة شيريهان عادل مسئولة مركز المعلومات الدوائية بالمديرية، بتكثيف الندوات والحملات التوعوية للكوادر الطبية والمرضى بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة خلال الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.

تنظيم محاضرات علمية وندوات توعوية

جرى خلال هذا الأسبوع تنظيم محاضرات علمية، وندوات توعوية بقاعات التدريب وداخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، وذلك عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، والإستراتيجية الخاصة بها، وترشيد استهلاكها، حفاظاً على صحة المواطنين.

إساءة استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حددت الإحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، والتي أكدت أن إساءة استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها يؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها جنباً إلى جنب مع تردي الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، مشيرة إلى أن مقاومة المضادات الحيوية آخذة في الارتفاع إلى مستويات خطيرة بأنحاء العالم كافة، وأن آليات مقاومة جديدة آخذة في الظهور والانتشار على مستوى العالم، وهي تهدد قدرتها على علاج الأمراض المعدية الشائعة.