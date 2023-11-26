غلق 88 منشأة وتحرير 3 آلاف محضر متنوع في الإسكندرية خلال أسبوع

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وهو ما أسفر عن غلق 88 منشأة وتحرير 3002 محضر متنوع خلال أسبوع.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية نفذت حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

التحفظ على 6233 حالة إشغال متنوع

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 88 منشأة، والتحفظ على 6233 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3002 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وتحرير 75 إنذارا وفرض غرامات فورية تُقدر بـ655 ألف جنيه خلال أسبوع.

تكثيف الحملات المُكبرة للتفتيش

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء باستمرار تكثيف الحملات المُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق وإزالة الإشغالات بأحياء الثغر، مؤكدا ضرورة مواصلة الأجهزة التنفيذية تكثيف الجهود لإحكام السيطرة وتفعيل أدوات الرقابة والتصدي للتعديات والإشغالات على مستوى الأحياء.