محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون

أثنى سفير دولة كوريا الجنوبية بجمهورية مصر العربية، كيم يونج هيون، على القيادة السياسية المصرية وما تبذله من جهد من أجل تحسين البنية التحتية للبلاد، وهو ما ظهر في مجال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، حيث إن طريق «إسكندرية - القاهرة» الصحراوي شهد تطورًا كبيرًا.

جاء ذلك على هامش استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، لدعم سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين في كافة المجالات.

مركز لتعليم اللغة الكورية بالإسكندرية

ووجه السفير الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، معربًا عن انبهاره بالحضارة والثقافة المصرية وعن سعادته الكبيرة بالاهتمام المتزايد من الطلاب المصريين لتعلم اللغة الكورية والتعرف على الثقافة الكورية، وفي هذا الإطار أكد السفير بأنه سيقوم بزيارة جامعة الإسكندرية لمناقشة مشروع إقامة مركز لتعليم اللغة الكورية، وكذلك زيارة مكتبة الإسكندرية العريقة.

من جهته رحب محافظ الإسكندرية بالسفير في أول زيارة له لمدينة الإسكندرية، عاصمة مصر الثانية، والعاصمة الاقتصادية الأولى للجمهورية، حيث إن 65% من حجم الصادرات والواردات المصرية يتم من خلال مواني الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية: علاقة مصر وكوريا تاريخية

وخلال اللقاء، أشاد «الشريف» بالعلاقات التي تربط البلدين، وخاصة أن لمصر وكوريا تاريخًا طويلًا، حيث جمع بينهما علاقات متميزة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما ساعد على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأشار اللواء محافظ الإسكندرية إلى أن التقدم التكنولوجي بدولة كوريا الجنوبية مذهل وهناك العديد من المشاريع الخاصة بالنقل والبنية التحتية التي تقوم بها مصر وتوليها اهتمامًا كبيرًا، تساهم فيها الشركات الكورية، مضيفًا أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية هي الأقدم بالشرق الأوسط، واقترح على السفير زيارة الغرفة التجارية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لمناقشة فرص الاستثمار بشكل مفصل وعملي بين الإسكندرية وكوريا الجنوبية.