تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية.. 24 يتخطى 2000 جنيه

أعلنت محال الصاغة أسعار المشغولات الذهبية في منتصف تعاملات اليوم، إذ شهدت الأسعار اختلافا واضحا عن الأسعار التي تم إعلانها، بداية المعاملات الصباحية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2,034 جنيها للبيع و2,091 جنيها، للشراء، وسجل عيار 22 نحو 1,865 جنيها للبيع و1,917 جنيها للشراء، وعيار 21 سجل 1,780 جنيها للبيع و1,830 جنيها للشراء، وعيار 18 استقر عند 1,526 للبيع و1,569جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب تخطى 14 ألف جنيه

ووصل سعر عيار 14 إلى 1,187 جنيها للبيع و1,220 جنيها للشراء، وعيار 12 سجل سعر 1,017 جنيها للبيع و1,046 جنيها للشراء، وسعر الأونصة 63,266 جنيها للبيع و65,043 جنيها للشراء، وسعر الجنيه الذهب 14,240 جنيها للبيع و14,640 جنيها للشراء، وسعر كيلو الذهب سجل 2,034,286 جنيها للبيع و2,091,429 جنيها للشراء.

ثبات الذهب في أسواق المال

وتواصل كافة الأعيرة ثباتها في أسواق المال العالمية حيث سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 1,422 جنيها بما يعادل 57.89 دولار، عيار 22 اليوم 1,303 جنيهات بما يعادل 53.07 دولار، عيار 21 اليوم 1,244 جنيها بما يعادل 50.66 دولار، عيار 18 اليوم 1,066 جنيها بما يعادل بالعملة الأمريكية 43.42 دولار، وسعر الكيلو الذهب اليوم 1,421,951 جنيها بما يعادل 57,891 دولار.

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 829.48 جنيه بما يعادل 33.77 دولار، عيار 12 اليوم 710.98 جنيه بما يعادل 28.95 دولار، وعيار 9 اليوم 533.23 جنيه بما يعادل 21.71 دولار، سعر أوقية الذهب 44,223 جنيها بما يعادل 1,800 دولار، وسعر الجنيه الذهب اليوم 9,954 جنيها بما يعادل 405.24 دولار.