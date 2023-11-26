«أونروا» تستغيث: غزة في حاجة إلى 120 طنا من الوقود يوميا لتشغيل المرافق 

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن القطاع في حاجة إلى 120 طنا من الوقود يوميا لتشغيل مرافقه، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

إيصال مواد الإغاثة لقطاع غزة

وأضافت أنه يجب فتح معبر كرم أبو سالم أيضا لإيصال مواد الإغاثة للقطاع، كما أن الأمراض تنتشر في القطاع أضعاف ما كانت عليه، الدمار بالقطاع أشبه بآثار زلزال تركيا وسوريا.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على شعبنا، في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.