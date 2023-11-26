الإعلامي عمرو خليل: قناة «القاهرة الإخبارية» تحولت إلى خلية عمل خلال أحداث غزة 

عبر الإعلامي عمرو خليل عن سعادته بالانضمام إلى فريق عمل قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: «سعدت بالانضمام للقناة بعد أسابيع من بدء أحداث غزة، وقبلها كنت متابع جيد لها وللجهد المبذول سواء من إدارة القناة من الزميل العزيز الأستاذ أحمد الطاهري، وجميع الزملاء في القناة».

وتابع عمرو خليل في تصريحات لـ«لوطن»: «للوهلة الأولى يدرك المشاهد مدى مهنية وقوة القناة من خلال تعاملها المتميز فى تغطية الأحداث الكبرى، مثل الصراع في السودان الذي نجحت القناة الوليدة في تغطيتها بكفاءة، ثم العدوان الأخير على غزة، وبالتالي كان من الطبيعي أن تجد مكانها سريعا علي الساحة الإقليمية والدولية، وأن تصبح مصدر للخبر».

«القاهرة الإخبارية» تحولت إلى خلية عمل خلال أحداث غزة

وأشار«خليل» إلى أن القناة تحولت إلى خلية عمل لا تهدأ خلال فترة الأحداث على غزة، موضحا: «هذا ما لمسته خلال فترة تواجدي قبل أسابيع، وحتى الآن من الجميع سواء داخل القناة في القاهرة أو المراسلين في الخارج».

وشدد الإعلامي المصري على أهمية المبادرات التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم أهل غزة، قائلا: «يدل ذلك على مدى حرص الشركة وقياداتها علي الدور المجتمعي، والذى رأيناه في أكثر من مناسبة داخل مصر، وتسيير قافلة ضخمة من المساعدات يؤكد هذا الدور بلاشك، ويؤكد موقف مصر ومؤسساتها المختلفة الداعم لأشقائنا في غزة».