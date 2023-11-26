طقس الدقهلية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة

شهدت محافظة الدقهلية نشاطا شديدا في الرياح المحملة بالأتربة في عدة مراكز بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تكاثر السحب والغيوم في سماء المحافظة، مع وجود توقعات بسقوط أمطار.

رفع درجة الاستعداد القصوى في محافظة الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان لها، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمجابهة تقلبات الطقس والأجواء السيئة التي من المتوقع أن تضرب المحافظة بسبب نشاط الرياح وشدة الهواء، والمتابعة الفورية أولا بأول للتطورات في شوارع وميادين المحافظة، وتجهيز السيارات والمعدات والمركبات المجهزة لكسح وشفط مياه الأمطار وتراكماتها وتجمعاتها في حال سقوط أمطار في نطاق للمحافظة، وضرورة التأكد من إصلاح أعمدة الإنارة وجمع الوصلات والكابلات الكهربائية منعا لأي مخاطر والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

تفعيل غرفة العمليات والأزمات

كما شددت محافظة الدقهلية، في بيانها، على تفعيل وتشغيل غرفة العمليات والأزمات على مدار 24 ساعة، والتنسيق مع غرف الأزمات الفرعية في نطاق المحافظة من مراكز ومدن والاستماع لشكوى المواطنين والعمل على سرعة حلها في أسرع وقت ممكن وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، وإزالة الإعلانات ذات الحجم المكابرة والمعلقة على الأعمدة بشكل عشوائي دون ترخيص تحسبا لأي طارئ ومخاطر.