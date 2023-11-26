من هو القيادي الفلسطيني «الغندور»؟.. نجا من 3 محاولات اغتيال واستشهد في غزة

بعد أيام من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه قادة الفصائل الفلسطينية وآخرين، أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استشهاد أحد أهم قادتها العسكريين، في إحدى الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» البريطانية للأنباء.

وكشفت الفصائل الفلسطينية عن استشهاد «أحمد الغندور»، الذي كان يُعد أحد القادة العسكريين في قطاع غزة، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول توقيت ومكان واقعة استشهاده.

من هو أحمد الغندور؟

في التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن أحمد الغندور، أحد أهم قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة:

- يُعتبر الغندور أحد القادة البارزين في الفصائل الفلسطينية، وكان مسؤولاً عن شمال غزة، وعضواً في المجلس العسكري الأعلى للفصائل.

- يبلغ من العمر 56 عاماً.

- نجأ من محاولات اغتيال إسرائيلية على الأقل 3 مرات.

- ساهم في التخطيط لهجوم عبر الحدود في عام 2006 الذي أدى إلى أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي بقي في الأسر لأكثر من 5 سنوات، وتم الإفراج عن شاليط في عام 2011 في صفقة تبادلية مع أكثر من ألف معتقل فلسطيني.

وذكرت الفصائل أن أحمد الغندور قتل مع ثلاثة قادة آخرين، بينهم أيمن صيام، وتزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن «صيام» كان مسؤولاً عن وحدة إطلاق الصواريخ التابعة للفصائل الفلسطينية.