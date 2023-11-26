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«الصحفيين» تنظم يوما تضامنيا عربيا مع نساء وأطفال فلسطين الأربعاء

كتب:

سهيلة هاني
03:13 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
خلال وقفة تضامنية سابقة لنقابة الصحفيين

خلال وقفة تضامنية سابقة لنقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، ولجنة المرأة بالنقابة عن تنظيم يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين وكذلك الشعب الفلسطيني يوم الأربعاء المقبل ضمن فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار «منظمات دولية.. بمعايير مزدوجة» «أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار»، يأتي اليوم بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

نضال المرأة الفلسطينية

وأوضح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في بيان، أن اليوم يبدأ بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساء، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني يتحدث في الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

وقال البلشي إن ختام اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين (بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح، كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.

 

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