مجدي البدوي: صوت عمال مصر لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تقديرا لجهوده

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، أن اجتماعه مع المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالأمس كان مثمرًا، إذ أكد رئيس الحملة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ينوي في حال فوزه في الانتخابات، الاجتماع مع المتخصصين في مختلف المجالات للاستفادة من خبراتهم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وسيكون للعمال دور كبير بالتأكيد لأنهم يعتبرون جنود الاستثمار.

تطوير مهارات المواطن المصري

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاجتماع شهد مناقشة خطة الرئيس في استهداف بناء المواطن المصري في المرحلة المقبلة من خلال تطوير مهاراته كل في مجاله.

وأكد أنه يتوقع مشاركة عمال مصر بقوة في الانتخابات الرئاسية 2024، لأنهم يعلمون جيدًا أن مشاركتهم ستحافظ على مصالح العمالة المصرية، كما يتوقع أن يكون صوت الغالبية العظمى منهم لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لأنه أثبت خلال الفترة الماضية تقديره لقيمة العامل المصري وقيمة الإنتاج: «صوت عمال مصر لصالح السيسي تقديرًا لجهوده في تحسين أوضاعهم».

وتابع، أن قرارات الرئيس السيسي كانت دائمًا في صالح العامل المصري، إذ شهدت فتره حكمة زيادة الحد الأدنى للأجور حوالي 6 مرات من 1200 لـ4000 جنيه مصري، بما يعني زيادة الأجور بقيمة 333%، فضلًا عن اهتمامه بزيادة الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية في الجهاز الإداري للدولة، والذي كان سببًا في تحريك الحد الأدنى في قطاع الأعمال العام، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتحسن وضع للعمالة في القطاع الخاص أيضًا قبل نهاية العام.