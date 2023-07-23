مجدي البدوي: ثورة 23 يوليو أقرت العدالة الاجتماعية للعمال 

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن كلمة الرئيس السيسي في الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو أكدت أن مصر قطعت شوطا طويلا في تمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال وإعطائهم مكانا يليق بهم.

العدالة الاجتماعية للعمال

وأضاف «البدوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ ثورة 23 يوليو حققت الكثير للشعب المصري بكل طوائفه، وأقرت العدالة الاجتماعية للعمال، موضحًا أنه عقب الثورة جرى إقرار قانوني التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، ومجانية التعليم التي تمتع بها أبناء العمال والموظفون والطبقة المتوسطة المطحونة، مؤكدًا أن الثورة قضت على العبودية وطريقة معاملة العمال كسلع تباع وتشترى.

إنجازات ثورة 23 يوليو

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الإنجازات التي تتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تذكرنا بإنجازات ثورة 23 يوليو، التي حققت استقلال الإرادة الوطنية، وأرست قاعدة صناعية ضخمة أتاحت فرص العمل، ووفرت مجانية التعليم، وأقامت جيشًا وطنيًا قويًا لحماية مكتسبات الشعب، وقضت على سيطرة الإقطاع ورأس المال على الحكم، ووقفت إلى جانب الشعوب في نضالها من أجل الحرية والاستقلال وخاصة الدول الإفريقية.