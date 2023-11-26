إطلاق جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي الأحد 24 ديسمبر

قرر الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، إطلاق جائزة من 3 مجالات في دورتها السادسة للبحث العلمي (العلوم الطبية ، العلوم الهندسية التطبيقية , العلوم الزراعية والأمن الغذائي) وذلك يوم الأحد 24 ديسمبر، وتعطى الجائزة للباحثين الفائزين تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في تقديم إضافة علمية أو تقنية متميزة في إطار بحث علمي أو أكثر منشور في مجلات علمية محكمة ذات سمعة متميزة وتصنيف عال، وكذلك لتحفيز الباحثين للمزيد من الانجازات البحثية الهامة التي تخدم المجتمع.

يأتي ذلك في إطار ما يمثله البحث العلمي في وقتنا الحاضر، حيث إنه أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول للنهوض بمجتمعاتها والرقي بشعوبها لدوره في حفز الهمم للإبداع والتميز والابتكار وتطوير الصناعات، وانطلاقًا من إيمان بالدور الريادي في دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين داخل وخارج جمهورية مصر العربية وترجمة للرؤية الاستراتيجية لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لدعم البحث العلمي المتميز والأصيل.

وتخضع الأنشطة العلمية المقدمة للتنافس على الجائزة لقواعد التحكيم العلمي من قبل أساتذة متخصصين في مجالات البحوث والكتب المقدمة، ويتم اختيار المحكمين في جميع دورات الجائزة بطريقة احترافية، حيث يحكم الجائزة كوكبة من علماء جمهورية مصر العربية بحيث تتناسب تخصصاتهم الدقيقة مع مجالات الجائزة التي تندرج فيها البحوث العلمية المقدمة.

وفي هذا العام، تتوالى الأحداث والتشويق لمعرفة هوية الفائزين بجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في دورتها السادسة لعام 2023، حيث تقدم نخبة من العلماء والباحثين وصل عددهم إلى ما يقارب 80 باحثا وعالما من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.