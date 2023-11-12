رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يُشارك في معرض الصناعات والابتكارات بالمنوفية

شارك الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، في معرض الصناعات والابتكارات العلمية بجامعة المنوفية، والذي افتتحه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، على هامش الملتقى البحثي والحواري تحت عنوان «البحث العلمي والصناعة شراكة من أجل المستقبل 2023»، ونظمه مكتب الابتكار والبحث العلمي بجامعة المنوفية.

المعرض تضمَّن عددًا كبيرًا من المشروعات في المجالات الصناعية والتكنولوجية

تضمَّن المعرض عددًا كبيرًا من المشروعات في المجالات الصناعية والتكنولوجية، صناعة الدواء والزراعة، بالإضافة إلى الصناعات الحرفية والتراثية، شملت عدة مشاريع بكليات الزراعة، الهندسة الإلكترونية بمنوف، العلوم البحثى، الصيدلة، التربية النوعية، فضلًا عن كلية الاقتصاد المنزلى، بالإضافة إلى مشاركة فعالة لوحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنوفية.

ومن جانبه، أثنى الدكتور عربي كشك، رئيس الجامعة، على الأفكار والمشروعات البحثية المتميزة، مؤكدًا دورها في توطين الصناعة الوطنية وحل مشكلات المجتمع والمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة؛ لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة أن العلم والتكنولوجيا يمثلان عجلة التقدم فى مختلف المجالات والتى خلقتها التطورات التكنولوجية المتلاحقة، خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى أهمية توجيه المشروعات التطبيقية لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة وتنافسية الدولة.

شهد فعاليات المعرض من جامعة المنوفية الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها توني مقرر الملتقى والمنسق التنفيذى لمكتب الابتكار والبحث العلمي، بإلاضافة إلى لفيف من خبراء الصناعة والبحث العلمي والباحثين والمؤسسات البحثية والصناعية المختلفة.